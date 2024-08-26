Тернопільска ОВА заборонила проводити цей масовий захід

Попри заборону хресної ходи прочани Української православної церкви Московського патріархату прийшли до Почаївської лаври. Хода прихильників УПЦ МП стартувала з Кам'янець-Подільського 7 днів тому. Хмельницька та Тернопільська адміністрації видавали заборони на проведення цього масового заходу, однак прочани все одно продовжили ходу. За інформацією пресслужби лаври прийшло близько 20 тис. людей, в поліції Тернопільщини повідомили, що прочан значно менше.

Хресну ходу до Почаївської лаври паломники влаштували на честь свята Успіння Пресвятої Богородиці. Прессекретар монастиря, архімандрит Гавриїл розповів «Суспільне. Тернопіль», що прочани йшли 7 днів з Кам’янець-Подільського Хмельницької області.

Цьогоріч, як і минулого року, хода йшла через Лановецьку громаду, оскільки в деяких населених пунктах Тернопільщини місцеві жителі не пропускали колону. Відповідні заборони на проведення хресного ходу видали Хмельницька і Тернопільська обласна військова адміністрація. Речниця Тернопільської обласної військової адміністрації Надія Ящищак зазначила, що минулого року Рада оборони Тернопільської ОВА прийняла рішення про заборону ходи, оскільки остерігалися провокацій і порушень громадського порядку. Це рішення дійсне і зараз.

Щоб уникнути конфліктів, по дорозі до Почаєва та в самому місті порядок забезпечували працівники поліції. «Учасників у хресній ході значно менше, ніж минулого року. Поліція забезпечує безпеку і правопорядок. Звернень про правопорушення наразі не надходило», — повідомив речник ГУНП в області Андрій Василик.

Додамо, що цього року це перший піший хід вірян УПЦ МП до Почаєва. Хоча у 2023 році УПЦ МП провела дві піші ходи до Почаєва. Одна відбулася 5 серпня, коли вшановується Почаївська ікона Божої Матері, а інша – напередодні свята Успіння Богородиці. В коментарі ZAXID.NET начальник управління етнополітики, свободи совісті та цифрових трансформацій департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Ігор Кульчицький зазначив, що на той час заборони на проведення пішої ходи не було.