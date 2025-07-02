Ореста Березовського позбавили українського громадянства

Володимир Зеленський підписав указ щодо позбавлення Ореста Березовського, більш відомого як митрополита УПЦ МП Онуфрія, українського громадянства. Про це у середу, 2 липня, повідомила Служба безпеки України.

Як вказує спецслужба, президент України ухвалив таке рішення за матеріалами СБУ. Зокрема, слідчі встановили, що Орест Березовський (Онуфрій) у 2002 році добровільно отримав російський паспорт, але намагався це приховати. Він не сповістив уповноважені органи влади України про набуття російського громадянства та продовжував користуватися статусом громадянина України.

«Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва)», – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ наголосила, що саме російський патріарх Кирил (Гундяєв) благословив розпочату Росією війну проти України. Також Гундяєв пропагує геноцид українського народу та сприяє злочинній діяльності політичної верхівки Росії.

Зауважимо, що митрополит Онуфрій назвав війну Росії проти України «братським кровопролиттям», а терористів – «ополченцями».

7 квітня 2023 року журналісти «Української правди» з’ясували, що Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російські паспорти. Відповідно до витягу із системи «Роспаспорт», Орест Березовський (Онуфрій) отримав російський паспорт 20 березня 2002 року в Москві, а вже у 2003 році він отримав у столиці Росії закордонний паспорт. Водночас дані тієї ж виписки свідчать про те, що Онуфрій отримував закордонний паспорт РФ і в 1998 році, це вказує не та, що й російське громадянство митрополит мав набагато раніше.

Наступного дня на офіційному сайті УПЦ МП оприлюднили заяву із запереченням наявності в митрополита російського паспорта. Там заявили, що «Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє». Крім того, УПЦ МП звинуватила журналістів у публікації неправдивої інформації.