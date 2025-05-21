Акція протесту перед Свято-Миколаївським собором 21 травня 2025 року

У середу, 21 травня, приблизно 200 мешканців Хмельницького зірвали богослужіння у Свято-Миколаївському соборі, яке мав проводити предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій. Протестувальники заблокували вхід до собору сміттєвозами й асенізаторами. «Суспільне» розповіло, що серед активістів були ветерани, чинні військовослужбовці та рідні загиблих воїнів.

Зазначимо, що Свято-Миколаївський собор належить Хмельницькій єпархії УПЦ МП. Хмельничани заблокували вхід до церкви сміттєвозами та асенізаторами. Спочатку присутні заспівали гімн та вшанували хвилиною мовчання загиблих у російсько-українській війні. Коли парафіяни УПЦ почали приходити на службу, активісти скандували їм «Ганьба!» та «Геть московського попа». Згодом протестувальники облили ворота собору свинячою кров'ю.

До храму прийшли приблизно 200 протестувальників. Фото «Суспільне»

Про приїзд предстоятеля УПЦ Онуфрія до Хмельницького повідомила Хмельницька єпархія. Служба мала розпочатися о 17:00.

«21 травня о 17:00 предстоятель УПЦ очолить всенічне бдіння у Свято-Миколаївському соборі м. Хмельницького. 22 травня о 08:00 Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій у співслужінні сонму архієреїв УПЦ очолить чин Великого освячення та Божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі», – йдеться на сайті єпархії.

Також єпархія анонсувала богослужіння за участі Онуфрія 22 травня. Однак після протесту його скасували.

«Заради збереження миру та порозуміння, уникнення сутичок та протистояння між жителями міста Хмельницького, заплановане на 22 травня 2025 року освячення Свято-Миколаївського собору Хмельницького за участю предстоятеля та єпископату УПЦ не відбудеться», – повідомила пресслужба єпархії.

Додамо, що 80-річний митрополит Онуфрій (Орест Березовський) називав російсько-українську війну «братським кровопролиттям», а терористів «ополченцями». Він заявляв, що мова богослужінь має бути лише церковнослов'янською, оскільки «об'єднує всі народи». Онуфрій коментував Голодомор, називаючи його покаранням за «гординю».

Журналісти «Української правди» з'ясували, що в Онуфрія є російське громадянство. Він це заперечував, але згодом заявив, що мав російський паспорт, але вже «полишив» його.