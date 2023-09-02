Триповерхова будівля з сауною розташована на території заповідника у Нижній лаврі

Журналісти проекту «Схеми» відвідали закритий об’єкт на території Києво-Печерської лаври – колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату УПЦ МП митрополита Онуфрія (Ореста Березовського), куди раніше не пускали журналістів. Відповідне відео публікує «Радіо Свобода».

Як повідомляється, це триповерхова будівля з сауною на території заповідника у Нижній лаврі. Там, окрім приватних покоїв, розташовані приміщення, в яких раніше відбувався священний синод Московського патріархату та, зокрема, зачитували молитви за російських військовополонених. Звільняючи приміщення, представники УПЦ МП вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення.

Для журналістів першу екскурсію раніше закритим об’єктом провів виконувач обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій. Він показав кімнати, де відбувався священний синод Московського патріархату і де раніше висів портрет патріарха російської православної церкви Кирила.

У колишній резиденції Онуфрія є кімната для переговорів, трапезна, а також – приміщення, де вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну провели молитву за російських військовополонених.

відео «Радіо Свобода»

«Трапезна, де відбувалися великі свята, великі події якісь, урочисті заходи. І, звісно ж, тут знаходилась тільки така і духовна вища еліта, і з мирян, знову-таки, не смертні люди. Це були представники такої вищої еліти, які були благодійниками церкви, які підтримували різними способами цю ідеологію «руського міру», і тут святкували якусь-таку перемогу в тому, що їм вдалося вкотре обдурити українців», – пояснив він.

Крім того, журналісти звернули увагу на простору сауну, розташовану в підвальному поверсі.

«У 2016 році були завершені реставраційні роботи з відновлення цього корпусу. Тобто деякі моменти були реконструйовані, попри те, що це територія заповідника, і до цього часу, як ми бачимо по Нижній лаврі, багато дійсно новозабудов, які були не погоджені у свій час із державою», – розповів Авраамій.

Сам він, каже, двічі був у резиденції, коли там ще проживав Онуфрій. Зараз він із дозволу заповідника користується лише однією келією (кімнатою) у колишній резиденції митрополита Онуфрія. Усю будівлю в.о. намісника монастиря використовувати не планує, підвальний поверх із сауною вирішив опечатати.

«Мені це не потрібно, це не відповідає способу життя монаха. Моя одна із перших мрій – тут, на Нижній лаврі, створити дитячий будинок для дітей-сиріт, дітей, які не мають батьків», – каже архімандрит.