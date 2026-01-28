Основну частину квадроциклів отримають 93 і 47 бригади

У пʼятницю, 23 січня, Львівська міська рада передала українським військовим автомобіль, автобус і 12 квадроциклів вартістю понад 8,9 млн грн в межах ініціативи «Помста Лева».

Львівська міська рада передала допомогу п’ятьом військовим частинам, окремим бригадам, а також підрозділам Національної гвардії України.

Квадроцикли передали в межах спільного проєкту Львова з міжнародними партнерами. Загалом для військових заплановано закупівлю та передачу 62 одиниць цієї техніки. Основну частину квадроциклів отримають 93 і 47 бригади, а також інші підрозділи, які виконують бойові завдання на передовій.

12 квадроциклів придбали за гроші громади Львова. Іншу частину техніки забезпечили завдяки співпраці з міжнародними й приватними донорами, зокрема норвезькою благодійною організацією Fritt Ukraina, партнерами з Данії та самими військовими частинами. Наразі близько 70% передбаченої техніки вже закупили та передали військовим.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, вся техніка була придбана в межах загальноміської програми підтримки Збройних сил України коштом міської громади.

Довідка. Fritt Ukraina — норвезька благодійна організація, що діє з 2022 року та підтримує Україну шляхом передачі техніки й обладнання для сил оборони. Співзасновником і головою організації є норвезький парламентарій Пітер Фрьоліх. У 2026 році організацію відзначили норвезькою нагородою Sønsteby Prize.