Генератори передадуть жителям Києва та околиць

Уряд Польщі відправив в Україну більш ніж 400 генераторів із державних резервів для потреб Києва й області. Про це ввечері 21 січня написав повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

«Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів», – ідеться в повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. На тлі масованих відключень по Україні польський благодійний фонд Stand With Ukraine та ще низка організацій оголосили збір «Тепло з Польщі для Києва». Спочатку планувалося зібрати 1 млн злотих (11,7 млн грн), щоб закупити 100 генераторів для жителів Києва. Проте вже ввечері 18 січня сума пожертв становила понад 2 млн злотих (більше ніж 28 млн грн) й організатори підвищили мету до 3 млн злотих (понад 35 млн грн), однак вже 19 січня ця сума була зібрана.

Станом на ранок 22 січня на «Тепло з Польщі для Києва» вдалось зібрати майже 5,38 млн злотих (орієнтовно 64 млн грн за курсом НБУ) і сума продовжує зростати. За увесь час внески зробили понад 42 тис. людей.