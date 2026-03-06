Теракт планував чоловік з Південного Кавказу

Військова контррозвідка запобігла теракту у Києві та затримала агента Росії, який планував одразу два вибухи. Про це у п'ятницю, 6 березня, повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, зловмисник мав встановити саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського військового і дистанційно підірвати його у момент, коли боєць підійде до машини. Після цього, коли на місце прибули б екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч. Правоохоронці завчасно викрили цей план і затримали підозрюваного за місцем проживання у момент, коли він споряджав саморобну бомбу мобільними телефонами для дистанційного підриву.

Підготовкою теракту займався завербований російськими спецслужбами чоловік з Південного Кавказу, який тривалий час жив у Києві. У поле зору ворожих спецслужб він потрапив під час пошуку швидкого заробітку в телеграм-каналах. Після дистанційного вербування він отримав інструкції з виготовлення вибухових пристроїв із підручних матеріалів. Необхідні компоненти чоловік замовляв через інтернет, а згодом зібрав вибухівку та помістив її у харчовий контейнер.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили саморобний вибуховий пристрій, комплектуючі для його виготовлення, мобільний телефон із доказами контактів із російськими кураторами, а також бойові гранати.

Листування агента з росіянами

Чоловіку повідомили про підозру щодо підготовки до теракту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого близько 00:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про проникнення у магазин на вулиці Данилишина. Коли на нього приїхали патрульні, сталося три вибухи. Внаслідок теракту загинула патрульна Вікторія Шпилька та 31-річний військовослужбовець Національної гвардії Йосиф Павлинський.

Поліція затримала виконавицю теракту 33-річну Ірину Саветіну з Рівненщини, яка виготовила і підклала вибухівку, їй обрали запобіжний захід – арешт без права внесення застави. Її дії координували російські куратори, вони відстежували місце теракту онлайн і активували вибухівку, коли туди з’їхалося багато поліцейських. Також підозру оголосили 18-річній харків’янці, яка зробила фальшивий виклик у поліцію.