Олексій Чорпіта отримував пропозицію потрапити на обмін записавши пропагандистське відео у 2023 році

Росія передає Угорщині полонених військовослужбовців ЗСУ із Закарпаття лише за умови запису пропагандистських відео, у яких вони мають вихваляти країну-агресора. Про це у п'ятницю, 6 березня, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Звільнений із російського полону військовослужбовець ЗСУ Олексій Чорпіта розповів, що у 2023 році, перебуваючи у в’язниці в окупованій Горлівці, отримав пропозицію потрапити на обмін. Водночас йому запропонували виїхати не до України, а до Угорщини.

За словами військового, умовою участі в такому обміні було записати відео, у якому він мав би негативно висловитися про українську владу та водночас похвалити Росію, умови утримання і тюремний режим. Чорпіта відмовився виконувати ці вимоги, після чого його не включили до обміну.

У 2025 році військового все ж звільнили з полону, і зараз він проходить лікування в Україні. Чорпіта зазначив, що саме таким чином пояснюється поява відео, на яких деякі українські полонені дякують російській стороні. За його словами, у більшості випадків такі ролики записуються під тиском.

«Ці свідчення є черговим важливим викриттям російських наративів про війну та реальність, яка розкриває справжнє обличчя держави-агресора, а також держав які її ретранслюють у своїх цілях», – додають у дописі.

Нагадаємо, у середу, 4 березня, голова МЗС Угорщини прибув до Москви, де він зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Сторони обговорили питання енергетичної співпраці, зокрема, постачання російських газу та нафти, а також передачу двох угорців, які перебувають у російському полоні. Згодом Путін заявив, що віддасть Сіярто двох військовополонених. Зранку 5 березня вони прибули з Москви до Будапешта. Після їхнього прибуття угорський телеканал оприлюднив відео, на якому військові дякують своїм російським викрадачам за виживання.