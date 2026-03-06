Росія віддає Угорщині полонених бійців ЗСУ лише після запису пропагандистських відео
Полонених змушують дякувати російським військовим за виживання
Росія передає Угорщині полонених військовослужбовців ЗСУ із Закарпаття лише за умови запису пропагандистських відео, у яких вони мають вихваляти країну-агресора. Про це у п'ятницю, 6 березня, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).
Звільнений із російського полону військовослужбовець ЗСУ Олексій Чорпіта розповів, що у 2023 році, перебуваючи у в’язниці в окупованій Горлівці, отримав пропозицію потрапити на обмін. Водночас йому запропонували виїхати не до України, а до Угорщини.
За словами військового, умовою участі в такому обміні було записати відео, у якому він мав би негативно висловитися про українську владу та водночас похвалити Росію, умови утримання і тюремний режим. Чорпіта відмовився виконувати ці вимоги, після чого його не включили до обміну.
У 2025 році військового все ж звільнили з полону, і зараз він проходить лікування в Україні. Чорпіта зазначив, що саме таким чином пояснюється поява відео, на яких деякі українські полонені дякують російській стороні. За його словами, у більшості випадків такі ролики записуються під тиском.
«Ці свідчення є черговим важливим викриттям російських наративів про війну та реальність, яка розкриває справжнє обличчя держави-агресора, а також держав які її ретранслюють у своїх цілях», – додають у дописі.
Нагадаємо, у середу, 4 березня, голова МЗС Угорщини прибув до Москви, де він зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним. Сторони обговорили питання енергетичної співпраці, зокрема, постачання російських газу та нафти, а також передачу двох угорців, які перебувають у російському полоні. Згодом Путін заявив, що віддасть Сіярто двох військовополонених. Зранку 5 березня вони прибули з Москви до Будапешта. Після їхнього прибуття угорський телеканал оприлюднив відео, на якому військові дякують своїм російським викрадачам за виживання.