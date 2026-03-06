Підлітки підпалювали авто на замовлення кураторів з Росії

На Львівщині правоохоронці викрили чотирьох підлітків, які причетні до підпалу трьох авто у Мостиськах. Нацполіція Львівщини повідомила, що вони діяли на замовлення кураторів з Росії.

Як вказано у повідомленні поліції, 5 березня близько 21:40 на вул. Ярослава Мудрого Мостиськах зловмисники підпалили два автомобілі: Subaru Outback та Hyundai Tucson. Пожежі були локалізовані, постраждалих немає, транспортні засоби суттєво пошкоджені вогнем.

Правоохоронці встановили, що до підпалу причетні неповнолітні жителі Яворівського району: 15-річний і двоє 16-річних хлопців, яких затримано в порядку ст.208 КПК України, а також 17-річна дівчина, які діяли на замовлення спецслужб Росії.

Також попередньо встановлено, що вони причетні до підпалу ще одного автомобіля – Honda CR-V, який стався 25 лютого теж у Мостиськах.

Слідчі, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.