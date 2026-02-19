19-річного мешканця Рівненщини затримали у вересні за підпал вхідних дверей квартири і пошти

Сихівський районний суд Львівської області виніс вирок уродженцю міста Дубровиця на Рівненщині Богданові Делідону, який у вересні 2025 року на замовлення ворожих спецслужб підпалив відділення «Нової пошти» на проспекті Червоної Калини, а також двері квартири місцевої мешканки. Винуватцю призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, 29 вересня близько 16:50 Богдан Делідон на замовлення співрозмовника з телеграм підпалив вхідні двері квартири місцевої мешканки, після чого втік. Потерпілій було завдано матеріальну шкоду на суму близько 3 тис. грн.

Того ж дня близько 22:00, координуючи свої дії через телеграм, хлопець запалив каністру з бензином біля вхідних дверей відділення «Нової пошти», що на просп. Червоної Калини, 76. Переконавшись, що двері зайнялися, палій втік. У результаті «Новій пошті» завдано шкоду на суму понад 65 тис. грн.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він погодився передати на ЗСУ раніше внесену суму застави у розмірі понад 90 тис. грн.

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений відшкодував завдану шкоду потерпілій та «Новій пошті».

Суддя Олена Горбань визнала Богдана Делідона винним в умисному знищенні чи пошкодженні майна (ч. 2 ст. 194 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну.

Як повідомлялося, поліцейські затримали 19-річного мешканця Рівненщини, підозрюваного у підпалі відділення «Нової пошти» на просп. Червоної Калини у Львові. За версією СБУ, затриманий діяв за вказівкою ворожих спецслужб, які видавали себе за СБУ.