Палієм виявився 19-річний мешканець Рівненщини

Поліцейські затримали 19-річного мешканця Рівненщини, підозрюваного у підпалі відділення «Нової пошти» на просп. Червоної Калини у Львові.

Як повідомили в поліції Львівщини, 29 вересня близько 22:00 на просп. Червоної Калини у Львові горіли вхідні двері поштового відділення, розташованого у багатоквартирному будинку. Ніхто не постраждав. Після локалізації пожежі слідчі встановили, що причиною став підпал. За даними дописувачів соцмереж, горіло відділення «Нової пошти».

За підозрою у здійсненні підпалу затримали 19-річного мешканця Рівненської області, який тимчасово проживає у Львові.

Унаслідок підпалу згоріли вхідні двері поштового відділення

«Він заздалегідь приготував каністру з бензином, яку приніс до входу у відділення пошти, поставив біля дверей та підпалив, після чого втік», – розповіли в поліції.

Затриманому повідомили про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна (ч.2 ст.194 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до 10 років.