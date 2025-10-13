Під час спецоперації викрили двох 19-річних мешканців Львова, яких ФСБ намагалася втягнути у диверсійні дії

Контррозвідка СБУ зафіксувала чергову спробу російських спецслужб завербувати українців. Російські спецслужби завербували двох 19-річний львів’ян для вчинення підпалів, переконуючи їх, що вони виконують завдання від СБУ.

Як повідомила СБУ 13 жовтня, під час спецоперації викрили двох 19-річних мешканців Львова, яких ФСБ намагалася втягнути у диверсійні дії на території міста.

За даними контррозвідки, представник російських спецслужб контактував із юнаками через месенджер, представляючись «співробітником СБУ». Він запевняв хлопців, що ті нібито допомагають українській спецслужбі та беруть участь у «секретній операції» з викриття зрадників.

Під цим приводом юнакам дали перше завдання: підпалити двері квартир, де, за легендою ворога, нібито переховувалися зрадники. Друге завдання – підпалити поштові відділення, де нібито ховалися куратори цих зрадників. Судячи із фото СБУ, друге завдання – це підпал дверей «Нової пошти» на проспекті Червоної Калини. Раніше поліція інформувала про затримання палія.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

Служба безпеки України наголошує, що її представники не наймають людей телефоном, не пропонують вчиняти протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань.