Будапешт заявив, що серед затриманих інкасаторів нібито є генерал української спецслужби у відставці

Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) заявила, що її співробітники затримали сімох інкасаторів українського державного банку «Ощадбанку» у межах справи про відмивання грошей. Про це в п’ятницю, 6 березня, повідомило видання hvg.

«5 березня 2026 року було затримано сімох громадян України, серед яких колишній генерал української спецслужби, та два броньовані автомобілі для перевезення грошей, які везли з Австрії до України загалом 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота», – написала NAV.

Угорська служба стверджує, що повідомила про початок процедури українську консульську службу, однак там поки що не відповіли.

У відомстві зазначили, що лише впродовж цього року через територію Угорщини до України перевезли понад 900 млн доларів, 420 млн євро і 146 кг золотих злитків.

«NAV проводить розслідування відповідно до закону про кримінальне судочинство за сприяння Центру боротьби з тероризмом», – додали в повідомленні.

Водночас за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, українських консулів досі не допустили до затриманих, а угорська сторона не надала жодних пояснень. Він заявив, що Україна вимагає їхнього негайного звільнення та готує подальші дії, в тому числі на рівні ЄС.

МЗС також опублікувало заяву, в якій радило українцям утриматися від поїздок до Угорщини «у звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади», зокрема викрадення сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті.

«Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні», – додали в міністерстві.

Викрадення інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині – що відомо

У ніч на 6 березня український державний банк «Ощадбанк» заявив, що в Угорщині незаконно затримали сімох співробітників та два службові авто банку. Відомо, що інкасатори перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота в межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія».

За даними «Ощадбанку», GPS-сигнали вказують на те, що авто банку перебувають у центрі Будапешту біля «однієї з силових структур Угорщини». Розташування службового транспорту банку також підтвердило Міністерство закордонних справ України та українське посольство в Угорщині.

Міністр МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Угорщина фактично «взяла заручників та викрала гроші». Угорці не повідомили Україні причини затримання банківських працівників та не надали можливості дипустанові поспілкуватися з ними. Відомство вимагає негайного звільнення українців та повернення викраденого майна.

Джерело «Української правди» розповіло, що викрадені 5 березня інкасаторські автомобілі «Ощадбанку» сховані на закритій території угорського Антитерористичного центру. Водночас місцеперебування двох бригад банку, які супроводжували інкасаторські автомобілі, залишається невідомим.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до угорського омбудсмана Імре Юхажа за поясненнями причин затримання сімох інкасаторів «Ощадбанку», а також надання інформації про їхнє місце перебування та умови утримання. Також він виступив з ініціативою провести термінову онлайн-зустріч, щоб з’ясувати всі обставини ситуації та забезпечити дотримання прав громадян.