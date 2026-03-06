Антитерористичний центр Угорщини підпорядковується угорському Міністерству внутрішніх справ

Викрадені 5 березня інкасаторські автомобілі «Ощадбанку» перебувають на закритій території Антитерористичного центру Угорщини. Водночас місцеперебування співробітників банку, які супроводжували інкасаторські автомобілі, залишається невідомим. Про це повідомив неназваний співрозмовник «Європейської правди» в п’ятницю, 6 березня.

Як відомо, Антитерористичний центр Угорщини – це силова структура, яка підпорядковується угорському Міністерству внутрішніх справ. Раніше цей центр вже залучали для антиукраїнських урядових акцій. До прикладу, у травні 2025 року співробітники Антитерористичного центру TEK в центрі Будапешта заарештували українського колишнього дипломата, а Національне управління у справах іноземців заборонило йому в’їзд та перебування в країні нібито за шпигунство.

Нагадаємо, уночі 6 березня державний український банк «Ощадбанк» заявив, що в Угорщині незаконно затримали сімох співробітників та два службові авто банку. Відомо, що інкасатори перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота в межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія».

За даними «Ощадбанку», GPS-сигнали вказують на те, що авто банку перебувають у центрі Будапешту біля «однієї з силових структур Угорщини». Розташування службового транспорту банку також підтвердило Міністерство закордонних справ України та українське посольство в Угорщині.

Міністр МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Угорщина фактично «взяла заручників та викрала гроші». Угорці не повідомили Україні причини затримання банківських працівників та не надали можливості дипустанові поспілкуватися з ними. Відомство вимагає негайного звільнення українців та повернення викраденого майна.

Раніше, 5 березня, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан пригрозив силою відновити роботу нафтопроводу «Дружба», через який українською територією транспортувалась російська нафта до Угорщини та Словаччини. Попри те, що нафтопровід потрапив під обстріл росіян, країни висувають звинувачення Україні.