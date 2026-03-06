У ніч п’ятниці, 6 березня, росіяни знову масовано атакували Кривий Ріг безпілотниками. Через атаку постраждали кількадесят будинків і підприємство інфраструктури. Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в телеграмі.

Перші вибухи у Кривому Розі пролунали близько другої години ночі.

Пізніше Вілкул повідомив про пряме влучання ворожих «шахедів» в житлову девʼятиповерхівку та в підприємство інфраструктури на двох різних локаціях. На місцях спалахнули пожежі, була проведена аварійно-рятувальна операція.

Комунальні бригади також розгорнули два штаби допомоги мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок атаки.

О 04:38 Олександр Вілкул написав, що внаслідок атаки російських БпЛА постраждалих людей нема, проте пошкоджені житлові будинки.

«Дві пожежі загашено, ще на одній йде локалізація. Пошкоджено до 30 будинків», – зазначив керівник Ради оборони Кривого Рогу.

