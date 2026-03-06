В'ячеслава Цуркова підірвали у його автомобілі

В окупованому Донецьку невідомі підірвали автомобіль колишнього керівника виправної колонії №11 В’ячеслава Цуркова. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко з посиланням на телеграм-канал «Спротив Маріуполя».

Зазначається, що вибух прогримів у Київському районі Донецька в ніч на п’ятницю, 6 березня.

Поліція так званої «ДНР» на місці вибуху в Донецьку 6 березня (Фото місцевих телеграм-каналів)

За даними місцевих телеграм-каналів, під машину правоохоронця заклали саморобний вибуховий пристрій. У результаті вибуху 40-річний чоловік отримав важкі поранення.

До слова, 24 лютого у Москві невідомий чоловік підірвав вибухівку поруч з автомобілем патрульної поліції. Унаслідок детонації помер сам підривник та поліцейський.