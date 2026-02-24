У Москві підірвали співробітника патрульної поліції

В ніч на вівторок, 24 лютого, у Москві невідомий чоловік підірвав вибухівку поруч з автомобілем патрульної поліції. Внаслідок детонації помер підривник та співробітник поліції. Про це повідомили російські ЗМІ.

Повідомляється, що поліцейські вночі здійснювали патрулювання на площі біля одного з вокзалів. До авто російських патрульних підійшов невідомий чоловік та підірвав вибухівку. Внаслідок детонації помер 34-річний старший лейтенант Дмітрій Братущенко, ще двоє поліцейських отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Чоловік, який підірвав вибухівку, також помер на місці події.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 лютого, у центрі Львова на вул. Данилишина біля ТЦ «Магнус» стався теракт. Поліцейські отримали повідомлення про нібито проникнення в один з магазинів, після приїзду екіпажу поліції пролунали два вибухи. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, ще 25 людей отримали поранення. Наступного дня за підозрою у теракті затримали 33-річну жінку з Рівненської області. 23 лютого суд у Львові обрав для підозрюваної запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Крім того, 23 лютого у Миколаєві пролунав вибух на території непрацюючої АЗС. У той час там відбувалась перезмінка патрульних. Внаслідок вибуху семеро поліцейських отримали поранення. СБУ кваліфікувало вибух як терористичний акт.

Того ж дня стався вибух в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра в адміністративній будівлі поліції. Внаслідок детонації постраждалих немає.