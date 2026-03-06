Гроші клієнт передав адвокату трьома траншами

На Львівщині поліція та СБУ викрили адвоката, який вимагав та отримав від клієнта 2,8 тис. доларів хабаря за вплив голову сільради та начальника відділу. Із матеріалів, оприлюднених у судовому реєстрі, відомо, що мова про львівського адвоката Геннадія Марчука.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 6 березня, адвокат вимагав та одержав від клієнта 2800 доларів хабаря за здійснення ним впливу на прийняття головою та начальницею відділу центру надання адміністративних послуг однієї з сільських рад на Львівщині рішення про виготовлення документів та реєстрацію права власності на нежитлові приміщення, розташовані на території громади.



Львівська обласна прокуратура уточнила, що йдеться про будівлі колишнього готелю, їдальні та овочесортувальної станції, розташовані на землях комунальної власності. Гроші клієнт передав адвокату трьома траншами – 300 доларів, 1500 доларів і 1000 доларів.

Правоохоронці офіційно не повідомляють прізвище затриманого, але із ухвал, які оприлюднені у судовому реєстрі, відомо, що мова про адвоката Геннадія Марчука. В ухвалі про обрання запобіжного заходу вказано, що підозрюваний, відповідно до свідоцтва №420 від 01.12.1995, виданого Львівською обласною КДКА, має право на зайняття адвокатською діяльністю. На порталі Національної асоціації адвокатів України вказано, що це свідоцтво видали Геннадію Марчуку.

Із судової ухвали також відомо, що він вимагав хабар за вплив на голову Жовтанецької сільради та начальника відділу центру надання адміністративних послуг цієї ж сільради.



Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.