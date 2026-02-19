Після передачі грошей адвоката затримали

Поліція затримала адвоката із Дрогобича Андрія Галишина за підозрою у вимаганні грошей від клієнта за вплив на суддю Дрогобицького міськрайонного суду. Про це стало відомо із судового реєстру.

Як вказано в ухвалі Галицького районного суду Львова, яку оприлюднили у судовому реєстрі, адвокат із Дрогобича вимагав та 13 лютого 2026 року отримав 3000 доларів від свого клієнта за вплив на суддю Дрогобицького міськрайонного суду для визнання людини недієздатною та призначенням клієнта адвоката її опікуном. Це дозволило б чоловіку мати право на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

У матеріалах справи вказано, що підозрюваний повідомив клієнта, що створюються штучні перешкоди для розгляду заяви про встановлення опіки.

Клієнт адвоката звернувся до правоохоронців із заявою про вимагання хабаря, після передачі грошей адвоката затримали. За цим фактом порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).

В ухвалі суду вказано, що підозрюваний має право на зайняття адвокатською діяльністю, відповідно до свідоцтва №1502 від 08.04.2009, яке видане Львівською обласною КДКА. На порталі Національної асоціації адвокатів України можна знайти інформацію, що вказане свідоцтво отримав Андрій Галишин. В оприлюдненій судовій ухвалі також вказано номер справи, яку розглядав Дрогобицький міськрайонний суд. Із порталу «Судова влада» відомо, що адвокатом заявника був Андрій Галишин.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою протягом двох місяців з можливістю сплати майже 100 тис. грн застави. Досудове розслідування триває.