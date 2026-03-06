Синоптики прогнозують до 15°С тепла

Весна прийшла за розкладом і продовжує тішити львів’ян теплом. Вихідні, 7 – 8 березня, мають буди сонячні, а температура повітря до 10 березня становитиме близько 15°С тепла.

Як вказано у прогнозі львівського гідрометцентру, у суботу, 7 березня, у Львові та області буде мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 2 – 4°С морозу, вдень 12 – 14°С тепла.

У неділю, 8 березня, також буде мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря становитиме близько 9°С тепла.

У понеділок, 9 березня, температура повітря на Львівщині становитиме близько 15°С тепла, опадів протягом дня не прогнозують.

У вівторок, 10 березня, у Львові та області також збережеться сонячна погода, а позначки термометра вдень показуватимуть близько 15°С тепла.