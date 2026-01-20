Українці публікують фото північного сяйва, яке забарвило небо у яскраві кольори

У ніч на вівторок, 20 січня, мешканці різних регіонів України помітили північне сяйво. Світлини північного сяйва публікували у соцмережах мешканці Львівщини, Тернопільщини, Франківщини та інших областей України.

У соцмережах львів’яни публікували фото північного сяйва, яке забарвило небо у яскраві кольори: зелений, червоний, блакитний, рожевий. Незвичне для України явище могли спостерігати у різних областях.

Центр прогнозування космічної погоди США повідомляв: «Зараз триває сильна сонячна радіаційна буря рівня S4 – це найбільша сонячна радіаційна буря за останні 20 років. Востаннє рівень S4 спостерігався в жовтні 2003 року».

Видання CNN писало, що, коли сонячні радіаційні шторми досягають Землі, вони можуть спричинити підвищений ризик опромінення для астронавтів на низькій навколоземній орбіті, таких як ті, хто знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, а також для пасажирів рейсів, що пролягають полярними маршрутами.

«Підвищена сонячна активність спричиняє полярні сяйва, що танцюють навколо полюсів Землі, відомі як північне сяйво, або aurora borealis, та південне сяйво, або aurora australis. Коли активовані частинки від викидів корональної маси досягають магнітного поля Землі, вони взаємодіють з газами в атмосфері, створюючи різнокольорові вогні на небі», – пише CNN.

Нагадаємо, що українці могли бачити північне сяйво й у 2024 році. Зокрема, його помітили на території Львівської, Харківської, Дніпропетровської, а також Чернігівської та Сумської областей. Напередодні Землю накрив потужний геомагнітний шторм, який спричинив явище у різних регіонах.