11 липня Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало перше повнокольорове зображення ділянки Всесвіту з найпотужнішого у світі телескопа James Webb, який запустили в космос у грудні торік. Науковці вже називають це фото новим проривом в астрономії, адже завдяки інфрачервоному зображенню вперше вдалось побачити віддалені галактики.

ZAXID.NET пояснює, чим це фото Всесвіту унікальне для астрономії та що можна на ньому побачити.

***

У чому унікальність фото James Webb?

11 липня президент США Джо Байден опублікував унікальне фото частинки Всесвіту з телескопа James Webb, на якому зображене скупчення галактик SMACS 0723 на відстані 4,6 млрд світлових років. За словами науковців, на фото можна побачити Всесвіт таким, яким він був 13 млрд років тому, незадовго після Великого вибуху.

«Це найстаріше задокументоване світло в історії Всесвіту 13 мільярдів, дозвольте повторити, 13 мільярдів років тому. Це історичний момент для науки і техніки, для Америки та всього людства», – сказав Джо Байден під час презентації зображення, пише The Guardian.

NASA описує це фото як найглибше і найчіткіше в історії людства інфрачервоне зображення раннього Всесвіту. Зображення охоплює ділянку неба розміром приблизно з піщинку з відстані витягнутої руки.

Знімок складається з декількох зображень, які інфрачервона камера телескопа NIRCam зробила впродовж 12,5 годин. За словами керівника NASA Біла Нельсона, якого цитує CNN, деякі з далеких галактик і зоряних скупчень із зображення James Webb людство раніше ніколи не бачило.

Фото цієї ділянки космосу вже робив телескоп Hubble, що досліджує Всесвіт більше 30 років, однак на ньому не було видно віддалених галактик, що розташовані за скупченням SMACS 0723.

ліворуч – фото з телескопа Hubble, праворуч – фото з телескопа James Webb

Що на ньому можна побачити?

Як пояснюють у NASA, на зображенні показане скупчення галактик SMACS 0723. Загальна маса цього скупчення діє як гравітаційна лінза, завдяки великому полю тяжіння викривляє та збільшує світло від галактик позаду нього і робить їх видимими для телескопа James Webb.

Великі і яскраві жовті плями, що нагадують сніжинки, у верхній та нижній частині зображення – це зорі. Помаранчеві та світло-жовті об’єкти навколо зір – це інші галактики скупчення SMACS 0723. Більш віддалені зображення, що нагадують розмитні мазки пензлика – це і є ті віддалені галактики, які вдалось розгледіти завдяки так званій гравітаційній лінзі скупчення галактик SMACS 0723.

NIRCam телескопа чітко сфокусував ці далекі галактики – вони мають крихітні слабкі структури, які ніколи раніше не бачили, включно зі скупченням зір та дифузними елементами.

Як вдалось зробити унікальне фото?

Перше повнокольорове зображення віддаленої ділянки Всесвіту зробили завдяки телескопу James Webb, на розробку якого витратили 25 років. Наразі він є найдорожчим, найпотужнішим та найбільшим в історії телескопом. Він обладнаний інфрачервоною камерою NIRCam, чутливою до інфрачервоного випромінювання, яке зазвичай невидиме для людського ока. За словами науковців, телескоп Джеймса Вебба зможе показати Всесвіт таким, яким він був на початку свого створення.

Телескоп запустили в космос 25 грудня 2021 року. Перші знімки з космосу, зроблені на відстані 1,5 млн кілометрів від Землі, телескоп надіслав 15 лютого. На них були зображені 18 випадково організованих точок зоряного світла. Ці фото вчені використали для вирівнювання та фокусування телескопа, аби він міг зробити чіткіші фото Всесвіту влітку 2022 року.

Загалом, пише BBC, упродовж наступних 20 років телескоп має дослідити деякі з перших зірок і галактик, які освітили Всесвіт після Великого вибуху 13,8 млрд років тому.