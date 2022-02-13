James Webb – найбільший, найдорожчий і найчутливіший оптичний та інфрачервоний космічний телескоп в історії людства

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) показало перші зображення, які надіслав найпотужніший у світі космічний телескоп James Webb, зроблені на відстані близько 1,5 млн кілометрів від Землі.

У NASA повідомили, що телескоп знаходиться на останніх етапах процесу налаштування основного дзеркала апарату за допомогою NIRCam – інфрачервоної камери з десятьма детекторами, яку використовують для вирівнювання 18 сегментів дзеркала.

NASA потрібно було підтвердити, що NIRCam готова збирати світло від небесних об'єктів, а потім ідентифікувати світло від однієї зірки в кожному з 18 сегментів головного дзеркала.

Перший знімок James Webb (фото NASA)

Зрештою вчені отримали «мозаїку зображень» із 18 випадково організованих точок зоряного світла. Ці дані використають для вирівнювання та фокусування телескопа, щоб вже цього літа телескоп зміг показати чіткі зображення космічних просторів.

Під час процесу захоплення зображення, яке розпочалося 2 лютого, телескоп направляли на 156 точок, де, як передбачалося, могла розташовуватися зірка. Апарат зробив понад 1,5 тис. зображень, які потім «зшили» у велику мозаїку. Зображення, які показує NASA, є лише центральною частиною цієї великої мозаїки з більш ніж 2 млрд пікселів.

У NASA також показали невелике «селфі» телескопа, зроблене за допомогою спеціальної лінзи всередині NIRCam.

«Селфі» телескопа, зроблене за допомогою спеціалізованої лінзи всередині NIRCam (фото NASA)

Телескоп імені James Webb є на сьогодні найпотужнішою, найбільшою та найдорожчою космічною обсерваторією, яка коли-небудь була в розпорядженні людства. На розробку телескопа пішло 25 років, а вартість становить 10 млрд доларів.