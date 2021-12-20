Міжпланетний зонд Juno («Юнона») на орбіті Юпітера

Команда американської космічної місії «Juno» («Юнона»), яка займається вивченням Юпітера, оприлюднила 50-секундний аудіозапис активності магнітного поля навколо його супутника Ганімеда. Про це повідомляється на офіційній сторінці Національного агентства з аеронавтики та дослідження космічного простору США – NASA.

Аудіоролик змонтований на основі зробленого космічним апаратом Juno записом, коли той пролетів повз Ганімед 7 червня 2021 року. Він відображає різку зміну активності, коли зонд увійшов в іншу частину магнітосфери Ганімеда. Науковці припускають, що імовірно тоді апарат залишив нічну сторону, щоб увійти в денне світло.

Звук отримали завдяки зміщенню електричних та магнітних частот у діапазон чутності. Магнітосфера Юпітера домінує над магнітосферою його супутників і також присутня на записі.

відео JPLraw

Ганімед – єдиний супутник у Сонячній системі, який має магнітне поле, ймовірно, завдяки його рідкому залізному ядру.

Люди не почули б цих звуків, якби опинилися на Ганімеді, їх можна вловити лише за допомогою спеціального обладнання.

Під час найближчого прольоту апарату «Juno» до Ганімеду – упродовж 34-ої подорожі навколо Юпітера – космічний апарат перебував на відстані 1038 км від поверхні супутника та рухався на швидкості 67 тис. км/год.

Завдяки Juno, вченим NASA також вдалося скласти докладну геомагнітну карту Юпітера. За останніх 5 років космічної місії астрономам вдалося помітити аномалію магнітного поля газового гіганта – воно змінилося.

Як інформував ZAXID.NET, у жовтні NASA відправило унікальну місію до так званих троянських астероїдів Юпітера аби вивчити їх властивості.