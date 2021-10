У суботу, 16 жовтня, американське космічне агентство NASA запустило ракету Atlas V від United Launch Alliance з космічним кораблем «Люсі», який направився до так званих троянських астероїдів Юпітера аби вивчити їх властивості. Про це йдеться у повідомленні NASA.

Запуск здійснили зі стартового майданчика на космодромі на мисі Канаверал у Флориді, США, 16 жовтня о 5:34 за місцевим часом.

«Люсі» стане першим космічним кораблем, який покликаний вивчити, з чого складаються троянські астероїди Юпітера. Є різні оцінки кількості троянських астероїдів Юпітера, але сьогодні їх відкрито понад 10 тис. Вважається, що вони складаються з тієї ж речовини, з якої в молодій Сонячній системі утворилися так звані зовнішні планети – Юпітер та ще три, розташовані за ним, далі від Сонця. Науковці сподіваються, що зібрана в ході місії інформація допоможе відповісти на чисельні питання про походження нашої планети зокрема, та формування всієї Сонячної системи загалом.

The #LucyMission spacecraft has successfully deployed its solar panels, and now its epic journey to Jupiter's Trojan asteroids is officially underway.



Fair winds and following seas, Lucy.https://t.co/zGhaDFUFK6 pic.twitter.com/dnxQYrfg56