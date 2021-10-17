Місія «Люсі» розрахована на 12 років

У суботу, 16 жовтня, американське космічне агентство NASA запустило ракету Atlas V від United Launch Alliance з космічним кораблем «Люсі», який направився до так званих троянських астероїдів Юпітера аби вивчити їх властивості. Про це йдеться у повідомленні NASA.

Запуск здійснили зі стартового майданчика на космодромі на мисі Канаверал у Флориді, США, 16 жовтня о 5:34 за місцевим часом.

«Люсі» стане першим космічним кораблем, який покликаний вивчити, з чого складаються троянські астероїди Юпітера. Є різні оцінки кількості троянських астероїдів Юпітера, але сьогодні їх відкрито понад 10 тис. Вважається, що вони складаються з тієї ж речовини, з якої в молодій Сонячній системі утворилися так звані зовнішні планети – Юпітер та ще три, розташовані за ним, далі від Сонця. Науковці сподіваються, що зібрана в ході місії інформація допоможе відповісти на чисельні питання про походження нашої планети зокрема, та формування всієї Сонячної системи загалом.

The #LucyMission spacecraft has successfully deployed its solar panels, and now its epic journey to Jupiter's Trojan asteroids is officially underway.



Fair winds and following seas, Lucy.https://t.co/zGhaDFUFK6 pic.twitter.com/dnxQYrfg56 — NASA Solar System (@NASASolarSystem) October 16, 2021

Місія «Люсі» розрахована на 12 років.

Свою назву місія отримала на честь Люсі – самки австралопітека афарського, чиї рештки в Ефіопії у 1974 році знайшов американський палеоантрополог Дональд Джогансон. Люсі жила понад 3 мільйони років тому і належала до лінії предків людського роду. Тому знахідка її решток має неабияке значення для розуміння походження людини.

Траєкторія польоту місії «Люсі» Фото: NASA

Космічний апарат для дослідження троянських астероїдів Юпітера має майже 16 метрів завширшки, понад 7 метрів заввишки і 2 метри завдовжки. Обумовлені вони передусім двома велетенськими сонячними батареями у вигляді тарілок — кожна близько 7 метрів у діаметрі.

«Люсі» обладнана кількома чутливими науковими інструментами, які дозволяють зібрати інформацію про склад і особливості будови троянських астероїдів. Один із них — L’TES — призначений для вимірювання температури поверхні астероїдів на відстані та містить в собі алмаз. Він необхідний для розщеплення інфрачервоних променів, що відбиваються від поверхні.

Що таке троянські астероїди?

Це група астероїдів, що перебувають біля великих планет, поза межами головного пояса астероїдів. Перші астероїди цього типу були виявлені у Юпітера. Їх називають іменами персонажів Троянської війни, які описані в «Іліаді» Гомера. Крім троянців Юпітера відомі троянці Марсу, Нептуну, Урану і Землі.