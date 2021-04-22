Марсохід Рerseverance («Наполегливість») уперше зміг видобути з багатої на вуглекислий газ атмосфери Червоної планети кисень. Про це повідомили в NASA.

Як зазначається, це перетворювати атмосферу планети на кисень може експериментальний прилад під назвою Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Випробування відбулися 20 квітня, на 60-й марсіанський день з моменту приземлення місії.

«Це важливий перший крок у перетворенні вуглекислого газу на кисень на Марсі. У MOXIE є над чим попрацювати, але результати цієї демонстрації технології багатообіцяльні, оскільки ми наближаємося до нашої мети – колись побачити людей на Марсі», – розповів помічник адміністратора Управління космічних технологій NASA Джим Рейтер.

Окрім цього, у NASA уточнили, що атмосфера Марса на 96% складається з вуглекислого газу, а MOXIE призначений для вироблення до 10 грамів кисню на годину.

Кисень на Марсі потрібен не лише людям, від нього залежить ще ракетне паливо. Для ракет кисень є важливим. Так, щоб вигоріло паливо, ракета повинна мати більше кисню за вагою. Для прикладу: щоб вивести з поверхні ракету з чотирма космонавтами, необхідно 7 тонн палива та 25 тонн кисню. Перевезення 25 тонн кисню з Землі на Марс було б надзвичайно складним завданням. Натомість перевезення на Марс потужнішої версії MOXIE економічно вигідніше.

Що відомо про місію

Марсохід NASA «Наполегливість» здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса 18 лютого 2021 року, а згодом надіслав свої перші фото на Землю. Він обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і 2 мікрофони.

Марсохід покинув Землю 30 липня минулого року. За понад 6 місяців польоту Perseverance подолав 470 млн км. На борту апарату поміж наукових інструментів та моделі вертольота є три флешки з 11-ма мільйона імен жителів Землі, зокрема і 75 тис. українців.

Наукова програма Perseverance розрахована мінімум на два земних роки (швидше за все, вона буде продовжена). Крім вивчення геології і клімату Марса, історії його еволюції, а також пошуків слідів давнього життя, апарату доручено виконати забір зразків грунту для доставки на Землю в майбутньому і випробувати технології для майбутніх пілотованих польотів, включаючи отримання кисню з марсіанської атмосфери.