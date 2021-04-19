Невеликий гелікоптер після вдалого польоту успішно приземлився назад

Національна аерокосмічна агенція США (NASA) успішно запустила невеликий гелікоптер «Винахідливість» над поверхнею Марса – це перший політ на Червоній планеті в історії людства. Про це повідомила NASA в понеділок, 19 квітня.

Дрон прибув на Марс разом із марсоходом «Наполегливість». Він піднявся над поверхнею Червоної планети на три метри та пробув у повітрі близько 30 секунд. Після польоту він успішно приземлися назад.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G — NASA (@NASA) April 19, 2021

Дрон зробили дуже легким, оскілька атмосфера цієї планети сильно розріджена – у 100 разів менша за щільністю, ніж атмосфера Землі.

You wouldn’t believe what I just saw.



More images and video to come...#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

Більше відео та фото польоту оприлюднять вже найближчим часом.

Що відомо про місію

Марсохід NASA «Наполегливість» здійснив вдалу посадку в північній півкулі Марса 18 лютого 2021 року, а згодом надіслав свої перші фото на Землю. Він обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і 2 мікрофони.

Марсохід покинув Землю 30 липня минулого року. За понад 6 місяців польоту Perseverance подолав 470 млн км. На борту апарату поміж наукових інструментів та моделі вертольота є три флешки з 11-ма мільйона імен жителів Землі, зокрема і 75 тис. українців.

Наукова програма Perseverance розрахована мінімум на два земних роки (швидше за все, вона буде продовжена). Крім вивчення геології і клімату Марса, історії його еволюції, а також пошуків слідів давнього життя, апарату доручено виконати забір зразків грунту для доставки на Землю в майбутньому і випробувати технології для майбутніх пілотованих польотів, включаючи отримання кисню з марсіанської атмосфери.