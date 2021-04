Національна аерокосмічна агенція США (NASA) успішно запустила невеликий гелікоптер «Винахідливість» над поверхнею Марса – це перший політ на Червоній планеті в історії людства. Про це повідомила NASA в понеділок, 19 квітня.

Дрон прибув на Марс разом із марсоходом «Наполегливість». Він піднявся над поверхнею Червоної планети на три метри та пробув у повітрі близько 30 секунд. Після польоту він успішно приземлися назад.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G