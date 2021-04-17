Для участі у програмі «Артеміда» обрали ракету Starship

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) обрала компанію американського мільярдера Ілона Маска для відправки астронавтів на Місяць в рамках космічного програми «Артеміда». Про це йдеться на сайті NASA.

SpaceX уточнила, що в рамках цієї програми NASA обрала ракету-носія Starship. Зокрема, у конкурсі компанія Ілона Маска обійшла Blue Origin Джеффа Безоса і Dynetics.

Загальна вартість контракту із Space X склала 2,89 млрд доларів США.

Що відомо про космічну програму «Артеміда»

NASA планує до 2024 року висадити на поверхню супутника Землі «першу жінку й наступних чоловіків» – місія з висадження астронавтів на Місяць відбудеться вперше з 1972 року. Наразі програма відстає від графіка, тому NASA попереджає про високий ризик його перенесення.

Чотири астронавти відправляться до Місяця на кораблі Orion – два з них висадяться на його поверхні та пробудуть там близько тижня. Інші два члени екіпажу перебуватимуть в цей час на борту станції Gateway.

Мета програми полягає в організації наукових досліджень та пошуку економічних вигод від використання Місяця. Йдеться, зокрема, про перетворення супутника на майданчик для подальшого дослідження Марсу.