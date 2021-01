Запуск місії Transporter-1 компанії Ілона Маска SpaceX

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики. Про це йдеться у повідомленні на сайті SpaceX.

Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставила супутники на орбіту, відбудувся з комплексу SLC-40 у Флориді, США о 17:00 за київським часом. Місія Transporter-1 доставила на орбіту відразу 143 супутники.

Раніше космічна компанія виводила лише 64 супутники за раз, а попередній рекорд мала індійська місія PSLV-C37, яка в 2017 році відправила на орбіту 104 супутники.

Загальна маса 143 супутників від 30 клієнтів SpaceX – понад 5 тонн. На борту знаходяться 133 комерційні та державні космічні кораблі та десять супутників Starlink.

Перша багаторазова щабель ракети Falcon 9, яку використовують вчетверте, після відділення здійснила керовану вертикальну посадку на автоматичну морську платформу Of course I Still Love You droneship, розміщену за 533 км від стартового майданчика в Атлантиці.

У перспективі компанія SpaceX планує створити орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів типу Starlink (а в подальшому - з 30 тис.) для повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет в будь-якому куточку планети.

Загальна сума інвестицій в реалізацію проекту оцінюється в 10 млрд доларів. Наразі компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі.