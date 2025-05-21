Олександр Ширшин жорстко розкритикував рішення українського командування

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» Олександр Ширшин з позивним «Геній», який нещодавно подав рапорт на звільнення з посади, розповів, що саме стало причиною цього рішення та жорсткого засудження українського командування. Деталями щодо ситуації на Курському напрямку Ширшин поділився у середу, 21 травня.

За його словами, під час виконання завдань на Курзині, він зіштовхнувся із «задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат». Олександр Ширшин розповів, що подібні задачі ставили неодноразово, ігноруючи попередній трагічний досвід на полі бою. Водночас комбат бригади повідомив, що і батальйон, і роти бригади намагалися вживати всіх можливих заходів для недопущення втрат.

«Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані (крім одного, завдяки командиру 117 бригади).Через відсутність належного реагування, написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості», – написав Олександр Ширшин.

Військовий пояснив, що «ніколи не вимагав» відставки головнокомандувача ЗСУ Олександрі Сирського чи інших окремих командувачів Сил оборони, оскільки бачить системну, а не персональну проблему у війську.

«Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" від лояльних до "військової еліти" осіб та підрозділів. Також ніколи не казав, що треба припинити воювати, якраз навпаки: рахуються тільки з сильними і фізично нищити ворога необхідно. І крім оборони, ми маємо наступати, бо інакше війни не виграються», – написав комбат.

Олександр Ширшин наголосив, що його батальйон завжди перебував на складних ділянках фронту, а його піхотинці «вигризали нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримали оборону в оточенні до останнього подиху». Водночас він засудив командування за низьку ефективність та високі втрати особового складу.

«Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються, наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності. Саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно», – підсумував військовослужбовець.

За словами Ширшина, ніхто з його бійців не залишив позиції, і всі солдати батальйону продовжують виконувати завдання попри звільнення комбата. Він також додав, що «вже є спроби комунікації» від генштабу ЗСУ, та висловив сподівання на розробку конкретних робочих рішень для уникнення подібних ситуацій в майбутньому.

Нагадаємо, 16 травня Олександр Ширшин повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади. Він повідомив, що ухвалив таке рішення через непрофесійні накази командування, та заявив, що не отримував «дебільніших задач, як на поточному напрямку». 18 травня у пресслужбі Генштабу ЗСУ повідомили про створення робочої групи для «всебічного вивчення обставин», викладених у пості військового.

19 травня нардеп Олександр Федієнко повідомив, що після заяви з критикою командування Ширшина запросять на слухання до парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також до тимчасової слідчої комісії (ТСК).

30-річний Олександр Ширшин пішов у ЗСУ добровольцем 24 лютого 2022 року. Спочатку він служив оператором БпЛА у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Він став героєм світлини, яку поширив у січні 2023 року американський історик Тімоті Снайдер – на фото Олександр Ширшин читає в окопі книжку Снайдера «Шлях до несвободи».

З 2023 року військовий служив у 47 ОМБр. Спочатку він обіймав посаду командира роти, потім заступника командира батальйону, в липні 2024 став командиром батальйону.