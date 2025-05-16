Капітан Олександр Ширшин заявив, що написав рапорт про звільнення з посади командира батальйону 47 ОМБр

Командир батальйону 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин з позивним «Геній» подав рапорт про звільнення з посади. Про це військовий повідомив у п’ятницю, 16 травня, на своїй сторінці у Facebook.

За словами капітана, він ухвалив рішення про звільнення з посади через непрофесійні накази, які надає йому керівництво. На думку Олександра Ширшина, це призводить до невиправданих людських втрат.

«Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів не приводить ні до чого. Все, на що спроможні – догани, розслідування, накладання стягнень. “Політичні” ігри й оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям. Відповідний рапорт написано, сподіваюся мене знімуть найближчим часом», – написав Олександр Ширшин.

Військовий у своєму дописі позначив офіційну Facebook-сторінку Генштабу ЗСУ та прокоментував: «сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі».

Зазначимо, за даними з відкритих джерел, 47 бригада з жовтня 2024 року виконує бойові завдання на Курщині. Також на сторінці бригади у Facebook військові публікують результати бойової роботи на Сумському напрямку.

Що відомо про Олександра Ширшина

Олександр Ширшин народився у червні 1994 року у Миколаєві Миколаївської області. У 2010 році вступив до Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості. Там він навчався на військовій кафедрі, але у 2014 році перевівся до Одеси, щоб не давати присягу російській армії. Також Олександр Ширшин навчався в Bialystok University of Technology у Польщі, де здобув ступінь магістра. Крім того, Ширшин навчався в Українському католицькому університеті у Львові.

З 2018 по 2019 роки Олександр Ширшин проживав на Сході України й був волонтером та координатором руху «Сильні громади» в місті Світлодарськ Донецької області. Згодом проживав у Чернівцях та Тернополі.

24 лютого 2022 року з початком повномасштабного російського вторгнення Олександр Ширшин став на захист України. Спочатку він служив оператором БпЛА.

У січні 2023 року американський історик Тімоті Снайдер опублікував у Twitter (зараз Х) фото Олександра Ширшина, який в окопі читає в оригіналі його книжку «The road to unfreedom» («Шлях до несвободи») та прокоментував світлину: «Найвища честь для автора – читач».

Фото Олександр Ширшина, яке опублікував у Twitter історик Тімоті Снайдер

На той момент Олександр Ширшин служив у 80-ій десантно-штурмовій бригаді. 24 березня 2023 року Тімоті Снайдер відвідав Львів та прочитав лекцію студентам Українського католицького університету. Також тодішній професор Єльського університету зустрівся з Олександром Ширшиним.

Зустріч Тімоті Снайдера та Олександра Ширшина у Львові

Того ж року Олександр Ширшин перевівся до 47 ОМБр. Він обіймав посаду командира роти, потім заступника командира батальйону, в липні 2024 став командиром батальйону.