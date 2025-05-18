Генштаб відреагував на заяву комбата 47-ї бригади Олександра Ширшина

Генштаб у неділю, 18 травня, повідомив про створення робочої групи для вивчення доцільності прийнятих рішень підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади.

Генштаб відреагував на заяву комбата 47-ї бригади Олександра Ширшина про непрофесійні накази, які надає йому керівництво.

«За розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах», – йдеться у повідомленні.

Генштаб зауважує, що під час перевірки детально проаналізують накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці.

За результатами перевірки прийматимуть відповідні рішення.

Нагадаємо, 16 травня командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Олександр Ширшин з позивним «Геній» подав рапорт про звільнення з посади через непрофесійні накази, які призводять до невиправданих людських втрат.

За даними з відкритих джерел, 47-ма бригада з жовтня 2024 року виконує бойові завдання на Курщині. Ширшин став командиром батальйону бригади у липні 2024 року.