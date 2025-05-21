Затримання відбулося під час передачі частини грошей

На Тернопільщині ДБР затримало військовослужбовця, який за 25 тис. доларів обіцяв оформити документи про непридатність до військової служби ухилянту. Затримання відбулося під час передачі частини суми – 5 тис. доларів.

Як повідомили у середу, 21 травня, у теруправлінні ДБР та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, наприкінці 2024 року солдат запропонував місцевому мешканцю допомогти з оформленням довідки про непридатність з подальшим виключенням з військового обліку. Для цього фігурант обіцяв використати особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування на Тернопільщині.

«Свої послуги військовий оцінив у 25 тисяч доларів США – 20 тисяч авансом та ще 5 тисяч після отримання документів. У разі відмови він погрожував навпаки – прискоренням мобілізації», – йдеться в повідомленні ДБР.

Під час одержання частини обумовленої суми у розмірі 5 тис. доларів підозрюваного затримали правоохоронці. Затриманому солдату одного із батальйонів повідомили підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.