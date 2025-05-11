Затримання відбулося відразу після передачі грошей

Галицький районний суд Львова виніс вирок мешканцю Шептицького, військовослужбовцю Дмитру Гартенбергу, який за 10 тис. доларів обіцяв організувати переправлення ухилянта за кордон. Його визнали винним у шахрайстві та присудили п’ять років позбавлення волі.

За матеріалами справи, на початку лютого 2024 року Дмитро Гартенберг зустрівся з клієнтом біля пам’ятника королю Данилу в центрі Львова. Він проінструктував ухилянта, як поводитися під час незаконного перетину державного кордону з Угорщиною поза пунктом пропуску та обіцяв доставити того в Закарпатську область власним авто. Одразу після одержання 10 тис. доларів імітованими купюрами від ухилянта Дмитра Гартенберга затримали правоохоронці.

У суді військовозобов’язаний, який фігурує у справі як свідок пояснив, що звернувся по допомогу до Дмитра Гартенберга за порадою таксиста. Він також зазначив, що на зустрічі з переправником у центрі Львова був присутній ще один чоловік, який мав намір перетнути кордон.

Дмитру Гартенбергу оголосили підозру за незаконне переправлення осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

У судовому засіданні обвинувачений свою вину у переправленні через кордон заперечив, водночас визнав вину в шахрайстві, пояснив, що в такий спосіб лише мав намір заволодіти чужими грішми.

Суддя Олександр Кітов визнав Дмитра Гартенберга винним у шахрайстві у великих розмірах (ч.4. ст. 190 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.