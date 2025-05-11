Мешканець Львівщини отримав п’ять років тюрми за шахрайство з переправленням ухилянтів
Галицький районний суд Львова виніс вирок мешканцю Шептицького, військовослужбовцю Дмитру Гартенбергу, який за 10 тис. доларів обіцяв організувати переправлення ухилянта за кордон. Його визнали винним у шахрайстві та присудили п’ять років позбавлення волі.
За матеріалами справи, на початку лютого 2024 року Дмитро Гартенберг зустрівся з клієнтом біля пам’ятника королю Данилу в центрі Львова. Він проінструктував ухилянта, як поводитися під час незаконного перетину державного кордону з Угорщиною поза пунктом пропуску та обіцяв доставити того в Закарпатську область власним авто. Одразу після одержання 10 тис. доларів імітованими купюрами від ухилянта Дмитра Гартенберга затримали правоохоронці.
У суді військовозобов’язаний, який фігурує у справі як свідок пояснив, що звернувся по допомогу до Дмитра Гартенберга за порадою таксиста. Він також зазначив, що на зустрічі з переправником у центрі Львова був присутній ще один чоловік, який мав намір перетнути кордон.
Дмитру Гартенбергу оголосили підозру за незаконне переправлення осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).
У судовому засіданні обвинувачений свою вину у переправленні через кордон заперечив, водночас визнав вину в шахрайстві, пояснив, що в такий спосіб лише мав намір заволодіти чужими грішми.
Суддя Олександр Кітов визнав Дмитра Гартенберга винним у шахрайстві у великих розмірах (ч.4. ст. 190 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.