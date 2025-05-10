Ігоря Демідонта затримали під час одержання 13 тис. доларів імітованими купюрами

Шептицький міський суд Львівської області виніс вирок колишньому керівнику місцевого відділення банку Ігореві Демідонту, який за 13 тис. доларів обіцяв виготовити ухилянту фіктивні документи для уникнення мобілізації. Документи стосувалися опікунства над недієздатною матір’ю. Вироком суду винуватцю призначили 540 тис. грн штрафу.

За матеріалами справи, у жовтні 2024 року на той час директор місцевого відділення ПУМБ Ігор Демідонт за 13 тис. доларів обіцяв допомогти військовозобов’язаному отримати відстрочку від мобілізації. За ці гроші банкір мав посприяти в отриманні висновку судово-психіатричної експертизи щодо наявності психічного захворювання у матері чоловіка, а також вплинути та суддю Сокальського районного суду з метою ухвалення рішення про призначення їй опікуна.

Ігоря Демідонта затримали під час одержання 13 тис. доларів імітованими купюрами.

Обвинувачений у суді свою вину визнав і розкаявся.

Суддя Микола Новосад визнав Ігоря Демідонта винним у зловживанні впливом (ч.2. ст. 369-2 ККУ) та призначив йому покарання – штраф 540 тис. грн. На вирок ще може бути подана апеляція.