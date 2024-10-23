На хабарі попався керівник відділення ПУМБ у Шептицькому

СБУ спільно з поліцейськими викрили у місті Шептицький на Львівщині керівника філії банку, який за 13 тис. доларів обіцяв виготовити ухилянту фіктивні документи для виїзду за кордон. Документи стосувалися опікунства над недієздатною матір’ю.

«Організатором виявився 41-річний керівник відділення одного з банків, який гарантував виготовити фіктивний пакет документів та оформити «опікунство» на близького родича. Вартість такої послуги становила 13 тис. доларів США», – розповіли в СБУ Львівщини 23 жовтня.

Затримали керівника філії банку на гарячому під час одержання грошей

За матеріалами справи, фігурант гарантував своєму клієнту вплинути на працівників медичних установ та суду для прийняття відповідного рішення. Таким чином ухилянт планував виїхати за межі України, супроводжуючи недієздатну матір. За інформацією ZAXID.NET, на хабарі від ухилянта затримали керівника відділення Першого українського міжнародного банку (ПУМБ) в Шептицькому.

Правоохоронці затримали організатора одразу після одержання 13 тис. доларів. Йому повідомили про підозру за зловживання впливом (ч.3 ст.369-2 ККУ). Суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.