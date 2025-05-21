Фестиваль відбувався на території навчального закладу, й зібрав тисячі учасників

У неділю, 18 травня, ліцей «Львівський» організував благодійний сімейний фестиваль Family Fest, щоб зібрати кошти на дрони для Збройних Сил України. За день події вдалося зібрати понад один млн грн. Про це у середу, 21 травня, повідомили у Львівській міській раді.

Фестиваль відбувався на території навчального закладу й зібрав тисячі учасників: це діти, які навчаються у ліцеї, їхні батьки та рідні, мешканці мікрорайону та всі охочі містяни й гості Львова. У програмі фестивалю були ярмарок різноманітних страв від школярів та їхнії батьків, святковий концерт, майстеркласи, аквагрим, спортивні активності та багато іншого. Також до заходу долучились зіркові виконавці – Наталка Карпа, Павло Табаков, Ivan Navi, Ніколас Карма, Назар Савко та Leonid Petkun.

(Усі фото Львівської міськради)

За зібрані на події кошти придбають дрони, які допоможуть зберегти життя захисникам. Зокрема – батькам учнів ліцею, які зараз на фронті.

Нагадаємо, цей благодійний фестиваль уже став доброю традицією для ліцею «Львівський»: у 2023 році на Family Fest вдалося зібрати 517 тис. грн, а торік – понад 672 тис. грн