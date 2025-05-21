Інформацію податкової продавали на російських форумах хакерів

Правоохоронці викрили двох працівників Державної податкової служби, які торгували конфіденційною інформацією. Зловмисники за криптовалюту передавали конфіденційні дані російським хакерам, повідомив у середу, 21 травня, голова ДПС Руслан Кравченко.

За даними посадовця, СБУ та поліція Києва викрили двох податківців, які систематично передавали конфіденційну інформацію про людей та компанії третьому учаснику злочинної схеми. Посадовці, які мали доступ до закритої бази, продавали дані, а їхній отримувач працював посередником, передаючи їх на російському хакерському форумі.

«За інформацію отримували від 100 до 300 дол США, оплата – виключно в криптовалюті», – повідомив Руслан Кравченко.

Усіх причетних затримали правоохоронці. Їм повідомлено про підозру – втім, Кравченко не уточнив, за якою статтею. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року на Житомирщині викрили ексначальника податкової служби, який отримував зарплату, вдаючи з себе військового. Протягом двох років чоловік не покидав свого помешкання, проте отримав 700 тис. грн зарплати.