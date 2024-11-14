Експосадовцю загрожує до восьми років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань викрило та повідомило про підозру колишньому податківцю з Житомирської області, який отримував зарплату, не працюючи. Щоб отримувати гроші та зберегти робоче місце, чоловік вдавав із себе військовослужбовця, повідомили у пресслужбі ДБР у четвер, 14 листопада.

За даними слідства, колишній начальник податкової служби у Житомирській області у червні 2022 року уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади. Втім, він не з’явився на службу, а також перестав ходити на роботу в податкову службу.

«Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тис. грн зарплати в податковій. Наразі чиновника звільнено із займаної посади», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Експосадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах в умовах воєнного стану). Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Також правоохоронці ініціюють відшкодування державі завданих збитків. Зазначається, що слідчі нададуть правову оцінку дій посадовців податкової, де працював чоловік. За даними ДБР, протягом двох років вони жодного разу не перевіряли, чи дійсно ексначальник ДПС служить у формуванні.