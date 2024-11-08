Затриманій загрожує до 10 років позбавлення волі

На Кіровоградщині співробітники Служби безпеки України та Нацполіції затримали керівницю міжрайонних медико-соціальних експертних комісій. За даними слідства, жінка вимагала хабар у пораненого військовослужбовця. Про це у п’ятницю, 8 листопада, повідомили у пресслужбі СБУ та Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що жінка, яка також є депутаткою міськради, вимагала дві тис. доларів у військовослужбовця, який отримав важке поранення у під час боїв за Часів Яр. За гроші вона обіцяла демобілізованому бійцю встановити другу групу інвалідності.

«Уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало. Утім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військово за оформлення статусу», – йдеться у повідомленні СБУ.

Жінку затримали під час отримання всієї суми хабаря та повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України). Незабаром суд обере для неї запобіжний захід. Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, після низки корупційних скандалів, зокрема, отримання прокурорами фіктивних інвалідностей, Володимир Зеленський оголосив про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Функції центральної медико-соціальної експертної комісії передали Українському державному науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ.