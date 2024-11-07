Жінку затримали під час отримання хабаря у дві тис. доларів

У Києві правоохоронці затримали заступницю головного лікаря Державного закладу «Центральна МСЕК МОЗ України» під час одержання хабаря. Про це у четвер, 7 листопада, повідомили в пресслужбі Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Зазначається, що посадовиця центральної МСЕК за дві тис. доларів обіцяла допомогти військовозобов’язаному отримати ІІ групи інвалідності, що б дозволило йому уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон.

«Фігурантка запевняла, що вже неодноразово вирішувала подібні “проблемні питання” з огляду на свою посаду. Це було підтверджено у ході розслідування», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці затримали жінку під час одержання хабаря. Під час обшуків слідчі вилучили у неї майже 20 тис. доларів, документи для оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази скоєння злочинів.

Затриманій оголосили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 с. 369-2 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до восьми років та конфіскація майна.

Корупція у МСЕК

У жовтні правоохоронці викрили на хабарництві голову Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, знайшовши у неї вдома понад 6 млн доларів. Згодом стало відомо, що Тетяна Крупа допомогла оформити інвалідність кільком десяткам прокурорів області, що давало їм змогу отримувати пенсію від держави. Згодом корупційні схеми за участі лікарів МСЕК почали викривати у Закарпатській, Рівненській, Харківській, Волинській, Миколаївській областях. Крім того, Офіс генпрокурора призначив розслідування щодо фіктивних інвалідностей прокурорів. У ході розслідування з’ясувалось, що найбільше прокурорів-інвалідів у Черкаській (60) та Хмельницькій (61) областях.

На корупційний скандал відреагував Володимир Зеленський. Глава держави призначив засідання РНБО, а згодом за його результатами оголосив про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Функції центральної медико-соціальної експертної комісії передали Українському державному науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ.