Офіс генпрокурора проводить службову перевірку щодо прокурорів з інвалідністю

Офіс генпрокурора проводить службове розслідування щодо ймовірних зловживань прокурорів при оформленні груп інвалідності. У межах розслідування відомство опублікувало списки областей, де вказали кількість працівників з інвалідністю. Найбільший відсоток працівників, які отримують пенсії через інвалідність, зафіксували у Черкаській та Хмельницькій областях.

«Перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Згідно з опрацьованою на цей час інформацією, на Черкащині 60 прокурорів органів прокуратури мають статус особи з інвалідністю. Це становить 27,4% від загальної кількості працюючих там прокурорів. 59 з них отримали його до повномасштабного вторгнення. В Хмельницькій області такий статус має 61 прокурор або 29,8% від загальної кількості. 50 отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення», – розповіли в Офісі генпрокурора.

Результати службової перевірки Офісу генпрокурора

У прокуратурах інших областей відсоток працівників з інвалідністю не перевищує 10%, а у 18 прокуратурах їх менше ніж 5% від загальної чисельності. Крім цього, в 11 прокуратурах пенсії через інвалідність отримують від 5 до 10% прокурорів.

«В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті. По кожному з цих фактів проведуть ретельну перевірка та нададуть оцінку як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ДБР проводить досудове розслідування через ймовірну підробку документів (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 ККУ).

Додамо, що Закарпатська обласна прокуратура повідомила, що в її апараті прокурори не отримують пенсії через інвалідність. Загалом у відомстві, включаючи апарат прокуратури та п'ять окружних прокуратур, працює 289 людей, з них 211 – це прокурори.

«З цієї кількості групу інвалідності мають п'ять прокурорів (з них двоє жінок) в окружних прокуратурах області (чотири рядові прокурори та один начальник відділу). З них два прокурори мають інвалідність з дитинства, три – набуту інвалідність за загальними захворюваннями», – розповіли в прокуратурі.

Пенсії за вислугою років отримує 41 прокурор. Закарпатська прокуратура передала всю інформацію про пенсії до Офісу генерального прокурора, який проводить службове розслідування.

Нагадаємо, що 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що керівниця медико-соціальної експертної комісії Хмельниччини Тетяна Крупа, яка зберігала вдома 6 млн доларів готівкою, оформила інвалідність для 50 прокурорів Хмельниччини, які безпідставно отримали з бюджету приблизно 54 млн грн пенсії. Крім цього, вона допомагала підробляти документи про інвалідність для близьких родичів прокурорів. Після цього Офіс генпрокурора розпочав службове розслідування.

Через скандал генпрокурор звільнив Олексія Олійника з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури. Зазначимо, що сам олійник також мав оформлену групу інвалідності. Він розповідав, що отримав інвалідність 2017 року через травму на робочому місці, яка сталася 2005 році. Прокурор травмувався, коли вивчав матеріали справи.

Зазначимо, що 19 жовтня стало відомо, що найбільшу пенсію серед прокурорів України через інвалідність отримує керівниця Черкаської обласної прокуратури 42-річна Катерина Шевцова. Лише за рік держава виплатила їй понад 785 тис. грн.

Президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО й заявив, що політичну відповідальність за ситуацію має нести генпрокурор Андрій Костін. Після цього генпрокурор одразу подав у відставку.