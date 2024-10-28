Інститут розглядатиме оскарження та перевірятиме рішення регіональних МСЕК

Функції центральної медико-соціальної експертної комісії переходять до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ. Про це повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров’я у понеділок, 28 жовтня.

Рішення МОЗ про передачу повноважень МСЕК інституту, розташованому у Дніпрі, набрало чинності з 28 жовтня. Держінститут виконуватиме всі обов’язки центральної комісії, зокрема, розглядатиме оскарження та проводитиме перевірки рішень регіональних МСЕК.

Зазначається, що в інституті міністерство охорони здоров’я створювало необхідну матеріально-технологічну базу, яка «має значно спростити процес проходження експертизи для людей». Головою Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ при держінституті призначили Інну Ханюкову.

«На виконання урядового плану заходів, щодо реформування МСЕК в Україні з метою удосконалення служби медико-соціальної експертизи та з урахуванням перехідного стану модернізації державної системи надання експертних та реабілітаційних послуг була адаптована МКФ до цифровізації за ініциативою МОЗ України, підготовлено проект Концепції реформування МСЕК служби. Змінено напрямок роботи інституту, зроблено наголос на розбудову реабілітаційної системи та відновлення безбар’єрності для особи з обмеженням функціонування», – йдеться на сайті інституту.

Нагадаємо, у жовтні правоохоронці викрили низку масштабних корупційних схем в обласних медико-соціальних експертних комісій. Правоохоронці викрили посадовців з Закарпатської, Рівненської, Харківської, Волинської, Миколаївської та Хмельницької МСЕК, які організували видачу підробних посвідок про інвалідність. Зокрема, голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, вдома у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, допомогла оформити інвалідність 49 прокурорам на Хмельниччині та їхнім близьким родичам.

За цим фактом президент Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО та оголосив про низку рішень для «повернення справедливості», кадрові рішення та «політичну відповідальність» Генерального прокурора Андрія Костіна, який одразу ж після того подав у відставку. Рішенням президента з 31 грудня розпочнеться ліквідація МСЕК.