На Вінниччині ДБР викрили голову ВЛК та лікарів на оформленні фальшивої інвалідності

На Вінниччині співробітники Державного бюро розслідувань разом з Нацполіцією затримали голову військово-лікарської комісії та лікарів. За даними слідчих, вони оформили інвалідність підозрюваному у замовному вбивстві депутату, що могло дозволити йому втекти за кордон. Про це у п’ятницю, 25 жовтня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Слідчі встановили, у січні 2023 року військово-лікарська комісія Жмеринського районного ТЦК та СП визнала тодішнього депутата міськради інвалідом.

«Підставною став висновок сімейного лікаря депутата щодо наявності в нього начебто цирозу печінки. При цьому діагноз був встановлений без проведення клінічних, лабораторних, інструментальних досліджень на підставі, нібито, наданих “хворим” медичних висновків», – йдеться у повідомленні.

На підставі довідки про інвалідність депутата визнали непридатним до військової служби та виключили з військового обліку. За даними ДБР, з цією довідкою депутат ще до повідомлення йому про підозру в замовному вбивстві виїжджав до Польщі.

Під час слідства судово-медична експертиза встановила, що депутат не має хворобу печінки, а діагноз у медичній документації не відповідає дійсності. На підставі цієї та інших експертиз Центральна військово-лікарська комісія ЗСУ ухвалила рішення про скасування постанови Жмеринського РТЦК та СП щодо непридатності депутата до військової служби. Йому оголосили про підозру у використанні підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України).

Також ДБР повідомило про підозри голові ВЛК Жмеринського районного ТЦК та СП, голові лікарні КНП «Жмеринський ЦПМСД» та двом лікарям – терапевтам, один з яких є членом ВЛК. Їх підозрюють у сприянні незаконному переправленні людей через державний кордон України, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі слідчі готують клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що у серпні 2023 року ДБР затримали ексдепутата Жмеринської міської ради на Вінниччині від забороненої в Україні проросійської партії «ОПЗЖ». За даними слідчих, він замовив вбивство іншого депутата міськради.