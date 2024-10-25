Гетманцев повідомив, що очікує аналогічних заяв від інших органів з відання Комітету

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що після скандалу із роздаванням довідок про інвалідність із керівництва Державної податкової служби звільнились 16 посадовців. Про це стало відомо в п’ятницю, 25 жовтня.

«Подейкують, що ДПС за два дні підняла всі матеріали щодо осіб з керівництва, в тому числі регіонального, що оформились інвалідами після 24.02.22 року. Таких чоловіків загалом виявилось 17», – написав депутат.

Зазначається, що один з топменеджерів Державної податкової служби України отримав довідку про інвалідність внаслідок поранення на фронті. Інші 16 податків ухвалили «вольове та чесне рішення залишити службу».

Данило Гетманцев повідомив, що очікує аналогічної інформації від інших органів з відання Комітету: Державної митної служби, Бюро економічної безпеки, Державної служби фінансового моніторингу, а також Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Скандали з довідками про фіктивну інвалідність: що відомо

Нагадаємо, скандали з оформленням довідок про інвалідність, почали виникати після того, як на початку жовтня в голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її сина Олександра виявили майже 6 млн доларів у різній валюті, брендові прикраси та коштовності.

16 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Тетяна Крупа допомогла оформити інвалідність 50 прокурорам на Хмельниччині та їхнім близьким родичам. Офіс генерального прокурора повідомив про проведення службового розслідування за цим фактом.

Також на скандал з обласними МСЕК відреагував президент Володимир Зеленський, який призначив з цього приводу засідання РНБО 22 жовтня. За його результатами Зеленський ввів у дію рішення про ліквідацію МСЕК, а також заявив, що генеральний прокурор Андрій Костін має нести політичну відповідальність за ситуацію з фіктивними інвалідностями в прокуратурі. Через кілька хвилин після заяви президента Костін подав у відставку.

22 жовтня СБУ повідомила, що у 2024 році 64 посадовці обласних МСЕК отримали підозри у корупції. Крім того, вже скасовані 4106 висновків про інвалідність, які призначали за допомогою підробних документів.