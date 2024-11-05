Голову ВЛК підозрюють у сприянні виїзду військовозобов'язаних за кордон

У Харківській області викрили голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК та СП, який сприяв виїзду 15 військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону у вівторок, 5 листопада.

Слідчі встановили, що лікар, який був головою військово-лікарської комісії одного з РТЦК та СП Харківщини, з березня 2022 року по червень 2022 року вносив неправдиві відомості в медичну документацію про проходження ВЛК військовозобов’язаними. Внаслідок цього 15 чоловіків призовного віку були виключені з військового обліку та отримали можливість безперешкодного виїзду за кордон.

Медику інкримінують сприйняття організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом наданням засобів, вчинене службовою особою, повторно та службове підроблення, складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України). Триває слідство.

До слова, наприкінці жовтня ВАКС арештував частину майна керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні й оформленні фіктивної інвалідності. У посадовиці вилучили готівку в іноземній валюті, договори купівлі-продажу землі, брендові прикраси, банківські картки та гаджети.