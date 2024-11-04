Василь Заболотний працює лікарем із 1977 року

Суд виніс вирок хірургу Гощанської багатопрофільної лікарні Василю Заболотному за підробку офіційних документів. Обвинувачений сфальсифікував діагноз чоловіку призовного віку, за що отримав покарання у вигляді 3400 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 30 жовтня, у березні 2024 року до хірурга Гощанської багатопрофільної лікарні звернулися троє учасників злочинної схеми, які домовились із ним про встановлення фіктивного діагнозу військовозобовʼязаному. Відтак, із 19 березня по 5 квітня 2024 року обвинувачений вносив неправдиві дані до медичної картки ухилянта про нібито його перебування на стаціонарному лікуванні, після чого поставив діагноз: «правобічний препателярний бурсит». Це мало стати підставою для визнання чоловіка непридатним до військової служби.

Василь Заболотний підписав із прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суддя Юлія Оленич визнала лікаря винним за ч. 2 ст. 358 КК України (підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групи осіб) й призначила 3400 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Василь Заболотний у 1976 році закінчив Тернопільській державний медичний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «лікувальна справ». Однорічну інтернатуру по хірургії пройшов у Рівненській міській лікарні. У 1977 році був призначений на посаду лікаря-хірурга Гощанської ЦРЛ, а через рік став завідувачем хірургічним відділенням Гощанської ЦРЛ.