Тетяна Крупа працювала головною лікаркою обласного МСЕК з 2008 року

Вищий антикорупційний суд арештував частину майна керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні й оформленні фіктивної інвалідності. Під арешт потрапили готівка в іноземній валюті, договори купівлі-продажу землі, брендові прикраси, банківські картки та гаджети.

В ухвалі Вищого антикорупційного суду від 31 жовтня йдеться, що під арешт підлягають 3,17 млн доларів, 140 тис. євро та 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Також суд арештував 93 тис. доларів і 2 тис. євро, які знайшли 3 жовтня у робочому кабінеті очільниці обласної МСЕК. Окрім готівки, суд арештував і інше майно:

документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;

ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефони iPhone 10, 13 Pro, 15 Pro Max та інші;

дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням;

роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Також ВАКС арештував договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи та технічну документацію на земельні ділянки її чоловіка, а ще брендові прикраси, медичну документацію та банківські картки.

Як повідомляв ZAXID.NET, під час обшуків у Тетяни Крупи та її сина, керівника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупи, правоохоронці знайшли 6 млн доларів готівкою, брендові прикраси та коштовності. Посадовиця також зберігала у робочому кабінеті 100 тис. доларів і низку підроблених документів ухилянтам із фіктивними діагнозами. Крім того, зʼясувалося, що вона допомогла оформити інвалідність 50 прокурорам області та їхнім близьким родичам. Наразі Тетяна Крупа перебуває у СІЗО, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду й почав позбуватися бізнесу. Відтак, після скандалу МОЗ ініціювало проведення перевірок висновків Хмельницької МСЕК щодо встановлення груп інвалідності військовозобов'язаним, за результатми якої 74 чоловікам скасували інвалідність.