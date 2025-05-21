Систему планують ввести в експлуатацію протягом трьох років

Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про створення в країні новітньої протиракетної системи «Золотий Купол» (Golden Dome). Система покликана захищати територію США від майже 100% ворожих ракет, повідомив під час пресконференції 20 травня Трамп.

«Це історичний момент. Ми виконуємо передвиборчу обіцянку й створюємо найсучасніший щит проти ракет, коли-небудь уявлений людством», – повідомив Дональд Трамп.

Система «Золотий Купол» буде створена для захисту США від балістичного та гіперзвукового озброєння, крилатих ракет та запусків з космосу. За словами Трампа, країна вже обрала архітектуру системи, яка поєднуватиме наземні, морські та космічні засоби ППО з новітніми рішеннями. Зокрема, до «Золотого Купола» входитимуть:

космічні супутники з радарами, які мають перехоплювачі на низькій навколоземельній орбіті

мобільні комплекси ППО на території США

флот протиракетних кораблів із модернізованими радарами та зенітними ракетами

За словами Трампа, система «захищатиме кожен куточок» США. Крім того, президент США повідомив, що Канада також висловила зацікавлення у приєднанні до програми захисту. Нині ведуться переговори про розширення роботи «Золотого Купола» на всю Північну Америку.

Дональд Трамп заявив, що систему введуть в експлуатацію протягом трьох років. Під час свого анонсу він закликав Конгрес США ухвалити «один великий прекрасний закон» про закладання 25 млрд доларів початкового фінансування. Загальні витрати на проєкт очікуються на рівні 175 млрд доларів.

За словами Трампа, всі компоненти «Золотого Купола» будуть вироблені в США, що створить тисячі високотехнологічних робочих місць. Визначальними у розробці системи, на думку президента США, будуть підприємства штату Індіана та інновації Кремнієвої долини.

Очолить програму генерал Космічних сил США Майк Гатлайн, який безпосередньо доповідатиме президенту. За словами Дональда Трампа, оборонні та аерокосмічні компанії США вже готують тендери.

Зазначимо, Трамп ухилився від питання журналістів, яку роль в розробці проєкту відіграватиме його соратник Ілон Маск. Нагадаємо, напередодні видання Politico повідомило, що Трамп більше не згадує Ілона Маска у своїх публікаціях. Крім того, сам Маск оголосив про скорочення витрати на свої політичні кампанії, оскільки «зробив достатньо».