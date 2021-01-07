Ілон Маск вперше став найбагатшою людиною світу
Всього за кілька днів Маск заробив понад 18 млрд доларів і обійшов у рейтингу Джеффа Безоса
Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск вперше очолив рейтинг найбагатших людей світу, обійшовши власника Amazon Джеффа Безоса. Про це повідомляє Bloomberg.
Так, станом 17:15 за Києвом завдяки подорожчанню акцій Tesla статки Маска зросли до 188,5 млрд доларів. Завдяки цьому він обійшов Джеффа Безоса, який був найбагатшою людиною світу з жовтня 2017 року.
За останній рік статки 51-річного Маска зросли на 150 млрд доларів, насамперед завдяки стрімкому здорожчанню акцій виробника електрокарів Tesla – на 743%.
Натомість Безос втратив частину своїх акцій Amazon після розлучення. А ще частину акцій на суму близько 680 млн доларів віддав на благодійність. Тепер його статки оцінюють в 187 млрд доларів.
Сам Маск вже прокоментував своє лідерство у Twitter. Він написав: «Так дивно». І потім додав: «Що ж, повертаємося до роботи...».
Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів Tesla Inc. Входить до ради директорів компанії SolarCity, заснованої його двоюрідними братами.
Під кінець 2020 року Маск був на другому місці зі статками в 170 млрд доларів. Детальніше з рейтингом найбагатших людей світу за підсумками 2020 року можна ознайомитися за посиланням.