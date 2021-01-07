Ілон Маск став найбагатшою людиною світу

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск вперше очолив рейтинг найбагатших людей світу, обійшовши власника Amazon Джеффа Безоса. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, станом 17:15 за Києвом завдяки подорожчанню акцій Tesla статки Маска зросли до 188,5 млрд доларів. Завдяки цьому він обійшов Джеффа Безоса, який був найбагатшою людиною світу з жовтня 2017 року.

За останній рік статки 51-річного Маска зросли на 150 млрд доларів, насамперед завдяки стрімкому здорожчанню акцій виробника електрокарів Tesla – на 743%.

Натомість Безос втратив частину своїх акцій Amazon після розлучення. А ще частину акцій на суму близько 680 млн доларів віддав на благодійність. Тепер його статки оцінюють в 187 млрд доларів.

Сам Маск вже прокоментував своє лідерство у Twitter. Він написав: «Так дивно». І потім додав: «Що ж, повертаємося до роботи...».

Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів Tesla Inc. Входить до ради директорів компанії SolarCity, заснованої його двоюрідними братами.

Під кінець 2020 року Маск був на другому місці зі статками в 170 млрд доларів. Детальніше з рейтингом найбагатших людей світу за підсумками 2020 року можна ознайомитися за посиланням.